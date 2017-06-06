Преступник с молотком напал на полицейского возле собора Нотр-Дам в Париже

Полиция открыла огонь по нападавшему.

Полиция проводит спецоперацию в центре Парижа polit.ru

В центре Парижа возле собора Нотр-Дам неизвестный злоумышленник с молотком напал на полицейского. Другой сотрудник полиции открыл огонь из пистолета по нападавшему, передает BFM TV.

"Нападавший лежит на земле, его состояние неизвестно", – сообщает издание.

Нападение произошло во время полицейской операции, на время которой выход из собора был перекрыт.

Полиция обратилась с парижанам с просьбой воздержаться от посещения районов, находящихся по соседству с собором.

????Parvis de #NotreDame Intervention en cours des effectifs de police, évitez le secteur — Préfecture de police (@prefpolice) 6 червня 2017 р.

Напомним, вечером 20 апреля неизвестный открыл огонь по полиции на Елисейских Полях в Париже. Когда полицейский автомобиль остановился на красный сигнал светофора, из соседней машины вышел вооруженный мужчина и открыл огонь по полицейским. Один офицер был убит на месте, еще двое получили ранения во время перестрелки с нападавшим.

Вооруженного преступника ликвидировали. Полиция установила личность нападавшего и расследует инцидент как террористический акт.