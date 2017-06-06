Полиция отпустила всех задержанных по делу теракта в Лондоне

Лондонская полиция отпустила 12 человек.
Британская полиция отпустила 12 задержанных по делу о теракте в Лондоне
Полиция Британии отпустила всех задержанных ранее по подозрению в причастности к теракту в Лондоне. Пресс-служба полиции на своем сайте сообщила, что 12 человек, которых задержали 4 июня в районе рынка Боро, теперь освобождены.
Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон
, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.
По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).
В результате теракта погибли семь человек, еще 48 были госпитализированы в пять больниц Лондона.
По материалам:
ZN.UA