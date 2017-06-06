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Полиция отпустила всех задержанных по делу теракта в Лондоне

6 июня в 09:16

Лондонская полиция отпустила 12 человек.

В Лондоне опять наезд на пешеходов
Британская полиция отпустила 12 задержанных по делу о теракте в Лондоне
Полиция Британии отпустила всех задержанных ранее по подозрению в причастности к теракту в Лондоне. Пресс-служба полиции на своем сайте сообщила, что 12 человек, которых задержали 4 июня в районе рынка Боро, теперь освобождены.

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Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.  

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).

В результате теракта погибли семь человек, еще 48 были госпитализированы в пять больниц Лондона

По материалам: ZN.UA
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Тэги Лондон полиция теракт задержанный
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