Полиция отпустила всех задержанных по делу теракта в Лондоне

Лондонская полиция отпустила 12 человек.

Британская полиция отпустила 12 задержанных по делу о теракте в Лондоне

Полиция Британии отпустила всех задержанных ранее по подозрению в причастности к теракту в Лондоне. Пресс-служба полиции на своем сайте сообщила, что 12 человек, которых задержали 4 июня в районе рынка Боро, теперь освобождены.

Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон , инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).

В результате теракта погибли семь человек, еще 48 были госпитализированы в пять больниц Лондона.