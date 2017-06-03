Полиция арестовала нового подозреваемого в связи с терактом в Манчестере

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Всего по подозрению в причастности к теракту были арестованы 17 человек.

В Манчестере арестовали 24-летнего подозреваемого в причастности к теракту hannawwh / twitter.com

Полиция арестовала молодого мужчину, которого подозревают впосле концерта Арианы Гранде в Манчестере, заявили в полиции города.

"Офицеры, расследующие теракт в здании Manchester Arena, сегодня ночью арестовали 24-летнего мужчину. Он подозревается в причастности к террористическому акту", - говорится в сообщении.

Полиция также отметила, что всего по подозрению в причастности к теракту были арестованы 17 человек. Из них шестерых отпустили без предъявления обвинений, а еще 11 находятся под следствием.

Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая, поибли 22 человека.

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".