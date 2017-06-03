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Полиция арестовала нового подозреваемого в связи с терактом в Манчестере

3 июня в 13:09

Всего по подозрению в причастности к теракту были арестованы 17 человек.

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В Манчестере арестовали 24-летнего подозреваемого в причастности к теракту
hannawwh / twitter.com
Полиция арестовала молодого мужчину, которого подозревают в причастности к теракту после концерта Арианы Гранде в Манчестере, заявили в полиции города.

"Офицеры, расследующие теракт в здании Manchester Arena, сегодня ночью арестовали 24-летнего мужчину. Он подозревается в причастности к террористическому акту", - говорится в сообщении.

Полиция также отметила, что всего по подозрению в причастности к теракту были арестованы 17 человек. Из них шестерых отпустили без предъявления обвинений, а еще 11 находятся под следствием.

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Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая, поибли 22 человека. 

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Манчестер теракт полиция подозреваемые
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