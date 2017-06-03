Полиция арестовала нового подозреваемого в связи с терактом в Манчестере

Всего по подозрению в причастности к теракту были арестованы 17 человек.
"Офицеры, расследующие теракт в здании Manchester Arena, сегодня ночью арестовали 24-летнего мужчину. Он подозревается в причастности к террористическому акту", - говорится в сообщении.
Полиция также отметила, что всего по подозрению в причастности к теракту были арестованы 17 человек. Из них шестерых отпустили без предъявления обвинений, а еще 11 находятся под следствием.
Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая, поибли 22 человека.
Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".ZN.UA