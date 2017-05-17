Партия Меркель значительно оторвалась в рейтингах от Социалистов

Преимущество ХДС над СПД составляет 12%.

Партия Меркель стремительно возвращает поддержку населения EPA / CARSTEN KOALL

Партия нынешнего немецкого канцлераХристианско-демократический союз стремительно увеличивает свой отрыв от главных конкурентов Социал-демократической партии Германии. Сейчас ХДС имеет 38% поддержки, тогда как СДП поддерживают 26% избирателей, сообщает Reuters

Нынешний отрыв между партиями в 12% рейтинга за неделю значительно углубился с 7%. Другие опросы , которые проведены в этот период, отмечают отрыв на уровне 9-10% между партиями.

"Свободные демократы" и "Левые" имеют по 8% рейтинга, тогда как "Альтернатива для Германии" и "Зеленые" получили по 7% поддержки.

Напомним, что ранееШульца в опросах. За ХДС/ХСС по состоянию на конец апреля готовы проголосовать 5% избирателей больше, чем за СДПГ.

А ранее сообщалось, что рейтинг нового лидера социал-демократической партии Германии Мартина Шульца сравнялся с рейтингом нынешнего канцлера страны – Ангелы Меркель. Оба претендента на должность главы правительства имели по 41% поддержки.