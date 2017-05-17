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Партия Меркель значительно оторвалась в рейтингах от Социалистов

17 мая в 12:30

Преимущество ХДС над СПД составляет 12%.

Меркель1 EPA
Партия Меркель стремительно возвращает поддержку населения
EPA / CARSTEN KOALL
Партия нынешнего немецкого канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз стремительно увеличивает свой отрыв от главных конкурентов Социал-демократической партии Германии. Сейчас ХДС имеет 38% поддержки, тогда как СДП поддерживают 26% избирателей, сообщает Reuters.

Нынешний отрыв между партиями в 12% рейтинга за неделю значительно углубился с 7%. Другие опросы , которые проведены в этот период, отмечают отрыв на уровне 9-10% между партиями.

"Свободные демократы" и "Левые" имеют по 8% рейтинга, тогда как "Альтернатива для Германии" и "Зеленые" получили по 7% поддержки.

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Напомним, что ранее партия Меркель обошла социал-демократов Шульца в опросах. За ХДС/ХСС по состоянию на конец апреля готовы проголосовать 5% избирателей больше, чем за СДПГ.

А ранее сообщалось, что рейтинг нового лидера социал-демократической партии Германии Мартина Шульца сравнялся с рейтингом нынешнего канцлера страны – Ангелы Меркель. Оба претендента на должность главы правительства имели по 41% поддержки.

По материалам: ZN.UA
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Тэги партия рейтинг Меркель Германия ХДС
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