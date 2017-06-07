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Партия Макрона выиграла на заграничных участках в парламентских выборах

7 июня в 10:08

Партия президента получила большинство на 10 из 11 участков.

Эммануэль Макрон
Партия Макрона продемонстрировала хорошие результаты на «разминке» перед парламентскими выборами
Facebook/Emmanuel Macron
Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" продемонстрировала наилучшие результаты во время парламентских выборов на заграничных участках. Партия получила большинство в 10 из 11 участков и смогла досрочно выиграть 7 мест в парламенте, согласно результатам на сайте МИД Франции.

На восьми из 11 участков вышло определить лидера в первом туре голосования, и семь из них выиграла партия президента. На оставшихся трех участках, где пройдет второй тур, партия президента имеет высокие шансы взять, по крайней мере, 2 места. Выборы в самой Франции пройдут 11 и 18 июня.

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Ранее сообщалось, что партия нового президента Франции Эммануэля Макрона имеет наивысшую поддержку в 32% накануне парламентских выборов. Второе и третье место делят Республиканцы и "Национальный фронт", которые имеют по 19% поддержки.

Парламентские выборы во Франции состоятся 11 и 18 июня. Избирательная система Франции предполагает голосование на 577 одномандатных округов в два тура. Если в первом туре ни один кандидат не наберет больше 50%, то на этом округе состоится повторное голосование. Во второй тур выходят все кандидаты, которые набрали больше 12,5% голосов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги партия Франция президент выборы Макрон
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