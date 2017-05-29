Партия Макрона сохраняет лидерство за две недели до парламентских выборов

На втором месте держится партия Марин Ле Пен.

Макрон рассчитывает на получение большинства после парламентских выборов EPA / CARSTEN KOALL

Партия нового президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" показываетв социологических опросах за две недели до парламентских выборов. За партию президента готовы проголосовать 29% французов, тогда как второй по рейтингу "Национальный фронт" набирает 17%, сообщает Reuters

Следом за лидирующими партиями идут "Республиканцы", за которых готовы проголосовать 15% французов, а также "Левая партия" Жан-Люк Меланшона, которой симпатизируют 14% респондентов. Социалистическая партия экс-президента Франсуа Олланда набирает лишь 5%.

Ранее сообщалось, что партия нового президента Франции Эммануэля Макронанакануне парламентских выборов. Второе и третье место делят Республиканцы и "Национальный фронт", которые имеют по 19% поддержки.

Парламентские выборы во Франции состоятся 11 и 18 июня. Избирательная система Франции предполагает голосование на 577 одномандатных округов в два тура. Если в первом туре ни один кандидат не наберет больше 50%, то на этом округе состоится повторное голосование. Во второй тур выходят все кандидаты, которые набрали больше 12,5% голосов.