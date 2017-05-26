От авиаудара по Мосулу погибло более ста мирных жителей – Пентагон

Удар был нанесен по зданию, где укрывались снайперы ИГИЛ.
От авиаудара погибло 100 человек
Iraqi News
Более ста мирных жителей Мосула
погибло в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в марте этого года, говорится в заявлении Пентагона.
Американские военные установили гибель в результате расследования, которое установило, что удар был нанесен по зданию, в котором укрывались два снайпера ИГИЛ. По данным Пентагона, силы коалиции не знали, что на нижних этажах здания находились мирные жители.
Генерал ВВС США Мэттью Айлер сообщил, что в результате авиаудара погиб 101 человек, находящийся внутри здания. Еще четверо погибших — люди из соседних строений. Айлер также добавил, что в данный момент еще 36 человек числятся пропавшими без вести.
По материалам:
Reuters
18 января правительственные войска Ирака заявили о вытеснении боевиков ИГИЛ из восточной части Мосула и установлении полного контроля над восточным берегом реки Тигр в городе.
20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.