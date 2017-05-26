От авиаудара по Мосулу погибло более ста мирных жителей – Пентагон

Удар был нанесен по зданию, где укрывались снайперы ИГИЛ.

От авиаудара погибло 100 человек Iraqi News Более ста мирных жителей Мосула погибло в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в марте этого года, говорится в заявлении Пентагона.

Американские военные установили гибель в результате расследования, которое установило, что удар был нанесен по зданию, в котором укрывались два снайпера ИГИЛ. По данным Пентагона, силы коалиции не знали, что на нижних этажах здания находились мирные жители.

Генерал ВВС США Мэттью Айлер сообщил, что в результате авиаудара погиб 101 человек, находящийся внутри здания. Еще четверо погибших — люди из соседних строений. Айлер также добавил, что в данный момент еще 36 человек числятся пропавшими без вести.