Западный Мосул покинули свыше полумиллиона людей

Перемещенные лица были распределены в лагерях на юге, западе и востоке от города.
"Число гражданских лиц, перемещенных из западных районов Мосула, оценивается в 526 233 человека после начала операций по освобождению западной части города", - сказал министр Джасем аль-Джафф, передает Iraqi News.
Отмечается, что перемещенные лица были распределены в лагерях на юге, западе и востоке от города.
18 января правительственные войска Ирака заявили о вытеснении боевиков ИГИЛ из восточной части Мосула и установлении полного контроля над восточным берегом реки Тигр в городе.
20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.ZN.UA