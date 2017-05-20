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Западный Мосул покинули свыше полумиллиона людей

20 мая в 10:18

Перемещенные лица были распределены в лагерях на юге, западе и востоке от города.

Беженцы Мосул
Из западного Мосула уехали уже 526 тысяч человек
Iraqi News
Число перемещенных лиц из западных районов Мосула превысило 526 000 человек, сообщили в Министерстве миграции Ирака.

"Число гражданских лиц, перемещенных из западных районов Мосула, оценивается в 526 233 человека после начала операций по освобождению западной части города", - сказал министр Джасем аль-Джафф, передает Iraqi News.

Отмечается, что перемещенные лица были распределены в лагерях на юге, западе и востоке от города.

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18 января правительственные войска Ирака заявили о вытеснении боевиков ИГИЛ из восточной части Мосула и установлении полного контроля над восточным берегом реки Тигр в городе.

20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак город освобождение
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