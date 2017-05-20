Западный Мосул покинули свыше полумиллиона людей

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Перемещенные лица были распределены в лагерях на юге, западе и востоке от города.

Из западного Мосула уехали уже 526 тысяч человек Iraqi News

Число перемещенных лиц изпревысило 526 000 человек, сообщили в Министерстве миграции Ирака.

"Число гражданских лиц, перемещенных из западных районов Мосула, оценивается в 526 233 человека после начала операций по освобождению западной части города", - сказал министр Джасем аль-Джафф, передает Iraqi News.

Отмечается, что перемещенные лица были распределены в лагерях на юге, западе и востоке от города.

18 января правительственные войска Ирака заявили о вытеснении боевиков ИГИЛ из восточной части Мосула и установлении полного контроля над восточным берегом реки Тигр в городе.

20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.