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Опубликовано видео первых минут после взрыва на стадионе в Манчестере

23 мая в 09:02

Полиция сообщает о 19 погибших и 59 раненых.

Взрыв в Манчестере EPA
Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены
EPA / NIGEL RODDIS
В сети появились видео, снятые в первые минуты после взрыва на стадионе в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

Видео опубликованы на YouTube. На кадрах видно, как люди в панике покидают стадион.

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Погибли по меньшей мере 19 человек, 59 пострадали. СМИ сообщают о 20 погибших и нескольких сотнях раненых. Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере.

По материалам: ZN.UA
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Тэги взрыв Манчестер видео раненые полиция погибшие теракт
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