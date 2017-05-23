Опубликовано видео первых минут после взрыва на стадионе в Манчестере

Полиция сообщает о 19 погибших и 59 раненых.

Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены EPA / NIGEL RODDIS

а стадионе в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

В сети появились видео, снятые в первые минуты после взрыва н

Видео опубликованы на YouTube. На кадрах видно, как люди в панике покидают стадион.

Погибли по меньшей мере 19 человек, 59 пострадали. СМИ сообщают о 20 погибших и нескольких сотнях раненых. Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере.