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Опубликован новый фильм-расследование о недвижимости российского премьера

6 июня в 01:30

Участок, на котором расположена рублевская усадьба Медведева, принадлежит его однокурснику, а сам дом стоит не менее пяти миллиардов рублей. 

Он вам не Димон
В рублевской усадьбе Медведева есть на что посмотреть
Навальный
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал новое расследование рублевской усадьбе главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

По данным фонда Алексея Навального, ее подарил структуре Медведева, связанной с российским премьером, олигарх Алишер Усманов.

Фондом поддержки социально важных проектов, которому принадлежит участок, руководит однокурсник Медведева Илья Елисеев.

Стоимость усадьбы в ФБК оценивают в пять миллиардов рублей. А на новом видео видны ранее не показанные банный комплекс и многочисленные статуи, отмечает "Новое время".

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Напомним, 31 мая Люблинский районный суд Москвы вынес решение в рамках дела бизнесмена Алишера Усманова против Алексея Навального, которое предполагает удаление фильма-расследования "Он вам не Димон". Кроме того, суд признал несоответствующими данные о взятке Усманова премьер-министру Дмитрию Медведеву и обязал Навального опровергнуть эти сведения.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме отказался комментировать фильм Фонда борьбы с коррупцией.

По материалам: Новое время
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Тэги Навальный коррупция борьба расследование усадьба фильм Медведев
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