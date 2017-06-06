Опубликован новый фильм-расследование о недвижимости российского премьера

Участок, на котором расположена рублевская усадьба Медведева, принадлежит его однокурснику, а сам дом стоит не менее пяти миллиардов рублей.

В рублевской усадьбе Медведева есть на что посмотреть Навальный

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовалрублевской усадьбе главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

По данным фонда Алексея Навального, ее подарил структуре Медведева, связанной с российским премьером, олигарх Алишер Усманов.

Фондом поддержки социально важных проектов, которому принадлежит участок, руководит однокурсник Медведева Илья Елисеев.

Стоимость усадьбы в ФБК оценивают в пять миллиардов рублей. А на новом видео видны ранее не показанные банный комплекс и многочисленные статуи, отмечает "Новое время".

Напомним, 31 мая Люблинский районный суд Москвы вынес решение в рамках дела бизнесмена Алишера Усманова против Алексея Навального, которое предполагает удаление фильма-расследования "Он вам не Димон". Кроме того, суд признал несоответствующими данные о взятке Усманова премьер-министру Дмитрию Медведеву и обязал Навального опровергнуть эти сведения.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме отказался комментировать фильм Фонда борьбы с коррупцией.