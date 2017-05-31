Суд обязал Навального удалить фильм-расследование о Медведеве

Навальный отказался выполнять решение суда.
В РФ суд сказал Навальному удалить фильм «Он вам не Димон», Навальный отказался
Навальный
Люблинский районный суд Москвы вынес решение в рамках дела бизнесмена Алишера Усманова против Алексея Навального
, которое предполагает удаление фильма-расследования "Он вам не Димон". Кроме того, суд признал несоответствующими данные о взятке Усманова премьер-министру Дмитрию Медведеву и обязал Навального опровергнуть эти сведения, сообщает Медиазона
.
Сам Навальный, как и другие представители "Фонда борьбы с коррупцией" заявил, что он не будет удалять этот фильм.
В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему
получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме отказался комментировать фильм Фонда борьбы с коррупцией.
По материалам:
ZN.UA