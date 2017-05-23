Новым главой ВОЗ стал эфиоп

Украина не была допущена к выборам за долги.
Голосование на выборах нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялось в Женеве во вторник и проходило за закрытыми дверями.
За долги по выплатам взносов в ВОЗ к нему не были допущены Украина, Коморские острова, ЦАР и Сомали.
За должность соревновались кандидаты от Пакистана, Великобритании, Эфиопии. В итоге, в третьем туре победил кандидат от Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус, который набрал 133 голоса.
Украинская делегация, принимающая участие в 70-й сессии ассамблеи Всемирной организации здравоохранения, выступила с заявлением, в котором выступила против избрания РФ новым президентом ассамблеи, сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
По материалам:
РИА Новости