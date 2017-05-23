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Новым главой ВОЗ стал эфиоп

23 мая в 20:45

Украина не была допущена к выборам за долги. 

Тедрос Адан Гебреисус
Новым главой ВОЗ стал Тедрос Адан Гебреисус
Новым председателем Всемирной организации здравоохранения стал кандидат от Эфиопии Тедрос Адан Гебреисус.
 
Голосование на выборах нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялось в Женеве во вторник и проходило за закрытыми дверями. 
 
За долги по выплатам взносов в ВОЗ к нему не были допущены Украина, Коморские острова, ЦАР и Сомали. 
 
За должность соревновались кандидаты от Пакистана, Великобритании, Эфиопии. В итоге, в третьем туре победил кандидат от Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус, который набрал 133 голоса. 
 
 
Украинская делегация, принимающая участие в 70-й сессии ассамблеи Всемирной организации здравоохранения, выступила с заявлением, в котором выступила против избрания РФ новым президентом ассамблеи, сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун. 
По материалам: РИА Новости
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