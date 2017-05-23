Новым главой ВОЗ стал эфиоп

Украина не была допущена к выборам за долги.

Новым главой ВОЗ стал Тедрос Адан Гебреисус Новым председателем Всемирной организации здравоохранения стал кандидат от Эфиопии Тедрос Адан Гебреисус.

Голосование на выборах нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялось в Женеве во вторник и проходило за закрытыми дверями.

За долги по выплатам взносов в ВОЗ к нему не были допущены Украина, Коморские острова, ЦАР и Сомали.

За должность соревновались кандидаты от Пакистана, Великобритании, Эфиопии. В итоге, в третьем туре победил кандидат от Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус, который набрал 133 голоса.