Украина выступила против избрания представителя РФ президентом ассамблеи ВОЗ

Глава Минздрава подчеркнула, что Россия ведет против Украины необъявленную войну, в которой погибли около 10 тысяч человек.

Украина против президентства РФ в ассамблее ВОЗ

Украинская делегация, принимающая участие в 70-й сессии ассамблеи Всемирной организации здравоохранения, выступила с заявлением, в котором выступила против избрания РФ новым президентом ассамблеи, сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

По ее словам, данная ассамблея станет частью "линии фронта" в гибридной войне РФ против Украины.

Глава Минздрава подчеркнула, что Россия ведет против Украины необъявленную войну, в которой погибли около 10 тысяч человек, более 23 тысяч – были ранены, а миллионы – перемещены со своих мест проживания.

Кандидатура РФ на должность президента ассамблеи, по ее словам, является "последним залпом" по западным институциям, которые поддерживали мир на протяжении 70 лет.

Как отмечает Супрун, представитель РФ, чья страна ведет войну против Украины, не имеет никакого морального права возглавлять ассамблею организации, деятельность которой направлена на защиту жизней.

Украинская делегация выступила с просьбой обозначить данную позицию в протоколе заседания ассамблеи.

Напомним, по данным МИД Украины, с начала российской агрессии 20 февраля 2014 года, украинский народ потерял более 9,8 тыс. человек убитыми. За это же время были ранены около 23 тыс. человек. Почти 1, 8 млн человек стали вынужденными переселенцами.