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Над Мьянмой потерпел крушение самолет

7 июня в 22:17
На борту было 122 человека, включая 15 детей.
Мьянма самолет крушение
Потерпел крушение самолет Мьянмы
Транспортный самолет Y-8 Вооруженных сил Мьянмы упал в океан, на борту было 122 человека, включая 15 детей, сообщается в официальном заявлении вооруженных сил республики.
 
Согласно уточненным данным, на борту находились 108 человек из числа членов семей военнослужащих. Экипаж самолета состоял из 14 человек. 
 
Самолет вылетел из города Мьей, который расположен в регионе Танинтайи на юге страны. Его обломки нашли в море, недалеко от города Давэй.
 
 
Крушение самолета Ту-154 под Сочи могло произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, что привело к его ошибочным действиям при управлении судном, такие данные озвучило Минобороны России по итогам расследования катастрофы.
По материалам: Espreso
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