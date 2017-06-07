Над Мьянмой потерпел крушение самолет

На борту было 122 человека, включая 15 детей.
Потерпел крушение самолет Мьянмы
Транспортный самолет Y-8 Вооруженных сил Мьянмы упал в океан, на борту было 122 человека, включая 15 детей, сообщается в официальном заявлении вооруженных сил республики.
Согласно уточненным данным, на борту находились 108 человек из числа членов семей военнослужащих. Экипаж самолета состоял из 14 человек.
Самолет вылетел из города Мьей, который расположен в регионе Танинтайи на юге страны. Его обломки нашли в море, недалеко от города Давэй.
По материалам:
Espreso
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