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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В стране проходят досрочные выборы.

Мальта выбирает новых депутатов natgeotraveller.co.uk На Мальте проходят досрочные выборы в парламент.

Выборы происходят на фоне коррупционного скандала. Премьер-министр страны Джозеф Мускат объявил досрочные всеобщие выборы после того, как его и его жену обвинили в причастности к скандалу вокруг так называемых "панамских досье" об оффшорных фирмах. Мускат также подозревается в сомнительных налоговых операциях с крупными немецкими компаниями. Мускат отвергает все обвинения, называя их ложью.

Он выразил уверенность, что граждане Мальты вновь поддержат его Лейбористскую партию, поскольку у Мальты - самые высокие темпы экономического роста во всем Евросоюзе. В этом году рост экономики страны составит, согласно прогнозам, 4,6 процента.

Кандидат от оппозиции Саймон Бузутти обвиняет Муската в подрыве репутации Мальты.

В общей сложности, 209 кандидатов будут бороться за места в 65 округах страны. Результаты голосования обнародуют в воскресенье утром.