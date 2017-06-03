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На Мальте выбирают парламент

3 июня в 18:30
В стране проходят досрочные выборы. 
Мальта
Мальта выбирает новых депутатов
natgeotraveller.co.uk
На Мальте проходят досрочные выборы в парламент. 
 
Выборы происходят на фоне коррупционного скандала. Премьер-министр страны Джозеф Мускат объявил досрочные всеобщие выборы после того, как его и его жену обвинили в причастности к скандалу вокруг так называемых "панамских досье" об оффшорных фирмах. Мускат также подозревается в сомнительных налоговых операциях с крупными немецкими компаниями. Мускат отвергает все обвинения, называя их ложью.
 
Он выразил уверенность, что граждане Мальты вновь поддержат его Лейбористскую партию, поскольку у Мальты - самые высокие темпы экономического роста во всем Евросоюзе. В этом году рост экономики страны составит, согласно прогнозам, 4,6 процента. 
 
Кандидат от оппозиции Саймон Бузутти обвиняет Муската в подрыве репутации Мальты.
 
В общей сложности, 209 кандидатов будут бороться за места в 65 округах страны. Результаты голосования обнародуют в воскресенье утром.
 
 
Как сообщалось, Мальта с 1 января на полгода возглавила Совет Евросоюза, сообщается на сайте Совета ЕС. 
По материалам: Укринформ
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