На Мальте выбирают парламент

В стране проходят досрочные выборы.
Мальта выбирает новых депутатов
natgeotraveller.co.uk
На Мальте
проходят досрочные выборы в парламент.
Выборы происходят на фоне коррупционного скандала. Премьер-министр страны Джозеф Мускат объявил досрочные всеобщие выборы после того, как его и его жену обвинили в причастности к скандалу вокруг так называемых "панамских досье" об оффшорных фирмах. Мускат также подозревается в сомнительных налоговых операциях с крупными немецкими компаниями. Мускат отвергает все обвинения, называя их ложью.
Он выразил уверенность, что граждане Мальты вновь поддержат его Лейбористскую партию, поскольку у Мальты - самые высокие темпы экономического роста во всем Евросоюзе. В этом году рост экономики страны составит, согласно прогнозам, 4,6 процента.
Кандидат от оппозиции Саймон Бузутти обвиняет Муската в подрыве репутации Мальты.
В общей сложности, 209 кандидатов будут бороться за места в 65 округах страны. Результаты голосования обнародуют в воскресенье утром.
По материалам:
Укринформ
Как сообщалось, Мальта с 1 января на полгода возглавила Совет Евросоюза, сообщается на сайте Совета ЕС.