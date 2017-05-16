Moody's прогнозирует сохранение санкций Запад против России в обозримом будущем

Жители России одобряют как санкции, так и контрсанкции. Санкционный режим будет сохранен.

Санкции против России никто отменять не собирается Ведомости

Международныене будут сняты в ближайшее время, считает глава отдела суверенных рейтингов стран Европы рейтингового агентства Moody's Дитмар Хорнунг.

"Согласно нашему базовому сценарию, санкции сохранятся в обозримом будущем", - сказал Хорнунг в интервью агентству Bloomberg.

"Прогноз рейтингов РФ - "стабильный". В настоящее время мы считаем риски сбалансированными. Есть очевидные позитивные факторы, положительно влияющие на рейтинги, но, с другой стороны, экономический рост все еще намного слабее, чем до кризиса, что остается поводом для беспокойства", - отметил Хорнунг.

По его словам, повышение цен на нефть благоприятно сказалось на макроэкономической обстановке, но это не является поводом для повышения рейтингов. "Рост цен на нефть поддержит экономическую активность в России, но в то же время осложнит диверсификацию экономики и снижение зависимости от нефтегазового сектора", - отметил он.

По данным опроса "Левада-Центра", большинство жителей России (75%) одобряют запрет российского президента Владимира Путина на импорт продуктов питания из стран Европейского Союза и США в ответ на санкции этих стран в отношении РФ. При этом 40% русских утверждают, что ответные санкции России наносят ущерб по большей мере Западу, 35% заявили, что ответные санкции России наносят ущерб в равной степени обеим сторонам, а 12% считают, что контрсанкции наносят ущерб по большей мере самой России.