Санкции Запада и продуктовое эмбарго России никак не сказались на объеме взаимной торговли. Но русские полагают иначе.

Русские очень рады запрету Путина покупать качественные западные продукты Единая Россия

Большинство жителей России (75%) одобряют запрет российского президента Владимира Путина на импорт продуктов питания из стран Европейского Союза и США в ответ на санкции этих стран в отношении РФ, свидетельствуют данные опроса "Левада-Центра".

Отрицательно относятся к невозможности покупать на России западные продукты 21% респондентов.

При этом 40% русских утверждают, что ответные санкции России наносят ущерб по большей мере Западу, 35% заявили, что ответные санкции России наносят ущерб в равной степени обеим сторонам, а 12% считают, что контрсанкции наносят ущерб по большей мере самой России.

Кроме того, большинство жителей России (52%) считают, что следует сохранить ограничения на закупки сельскохозяйственной продукции из Турции.

Опрос "Левада-центра" был проведен 21-24 апреля 2017 года среди 1600 человек. Заявленная ошибка выборки – 3,4%.

Путин ввел эмбарго на поставки продуктов питания из стран Запада в августе 2014 года. Запрещенными считаются мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты.

По данным исследования Центра европейских политических исследований (CEPS), санкции стран Запада и ответные запреты России на импорт некоторых продуктов имели нулевой эффект на объем торговли между ЕС и РФ.