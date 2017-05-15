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Жители России убеждены во вредоносности путинских контрсанкций для Запада

15 мая в 11:26

Санкции Запада и продуктовое эмбарго России никак не сказались на объеме взаимной торговли. Но русские полагают иначе.

митинг россия
Русские очень рады запрету Путина покупать качественные западные продукты
Единая Россия
Большинство жителей России (75%) одобряют запрет российского президента Владимира Путина на импорт продуктов питания из стран Европейского Союза и США в ответ на санкции этих стран в отношении РФ, свидетельствуют данные опроса "Левада-Центра".

Отрицательно относятся к невозможности покупать на России западные продукты 21% респондентов.

При этом 40% русских утверждают, что ответные санкции России наносят ущерб по большей мере Западу, 35% заявили, что ответные санкции России наносят ущерб в равной степени обеим сторонам, а 12% считают, что контрсанкции наносят ущерб по большей мере самой России.

Кроме того, большинство жителей России (52%) считают, что следует сохранить ограничения на закупки сельскохозяйственной продукции из Турции.

Опрос "Левада-центра" был проведен 21-24 апреля 2017 года среди 1600 человек. Заявленная ошибка выборки – 3,4%.

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Путин ввел эмбарго на поставки продуктов питания из стран Запада в августе 2014 года. Запрещенными считаются мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты.

По данным исследования Центра европейских политических исследований (CEPS), санкции стран Запада и ответные запреты России на импорт некоторых продуктов имели нулевой эффект на объем торговли между ЕС и РФ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия продукты санкции
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