МИД РФ обнаружил в ассоциации Украины с Евросоюзом "антироссийскую сущность"

Подтверждением антироссийской сущности Соглашения является "русофобская пропаганда", заявила Захарова.

Марина Захарова обнаружила русофобию в ассоциации Украины и ЕС ТВЦ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ратификацию Сенатом Нидерландов Соглашения об ассоциации между Европейский Союзом и Украиной.

"Фактически, голландский народ, сказавший (на референдуме) "нет" ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца. Сделали это его собственные лидеры, в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сущности Соглашения об ассоциации Украина - ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ на вопрос СМИ.

30 мая Сенат Нидерландов проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Теперь ратификационные грамоты должен подписать король Нидерландов, после чего их передадут в Брюссель.

После этого ЕС должен завершить все процедуры по заключению Соглашения и сдать на хранение документы о ратификации. Это Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца, наступающего после даты сдачи на хранение последней ратификационной грамоты или последнего документа об утверждении.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал решение Сената Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации между Европейский Союзом и Украиной.

"Сегодняшнее голосование в Сенате Нидерландов – это важный сигнал от Нидерландов и всего Европейского Союза наших украинским друзьям: место Украины – в Европе. Будущее Украины – с Европой", - говорится в заявлении Юнкера.