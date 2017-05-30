Глава Еврокомиссии пообещал Украине место в Европе

Жан-Клод Юнкер надеется на завершение ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной в течение месяца.

Жан-Клод Юнкер: Место Украины – в Европе © European Council

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал решение Сената Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации между Европейский Союзом и Украиной.

"Сегодняшнее голосование в Сенате Нидерландов – это важный сигнал от Нидерландов и всего Европейского Союза наших украинским друзьям: место Украины – в Европе. Будущее Украины – с Европой", - говорится в заявлении, которое распространило представительство ЕС в Украине.

Юнкер выразил признательность правительству Нидерландов и руководству других сторон за их усилия для положительного завершения процесса ратификации Соглашения.

"Мы уже на завершающем этапе. Наше Соглашение об ассоциации, включая часть о глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговле, еще на один шаг ближе к ратификации. Я бы хотел, чтобы этот процесс завершился быстро, до начала саммита ЕС-Украина, который запланирован на июль", - добавил он.

Глава Еврокомиссии заверил в приверженности партнерству с народом Украины, "который стал одним из ближайших и наиболее ценным для нас".

"Соглашение об ассоциации уже привело к росту торговли между нами и улучшению материального положения предпринимателей. Оно помогла начать и укрепить множество реформ в Украине, а также создало новые возможности как для граждан Европейского Союза, так и для граждан Украины", - подчеркнул он.

30 мая Сенат Нидерландов проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Теперь ратификационные грамоты должен подписать король Нидерландов, после чего их передадут в Брюссель.

После этого ЕС должен завершить все процедуры по заключению Соглашения и сдать на хранение документы о ратификации. Это Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца, наступающего после даты сдачи на хранение последней ратификационной грамоты или последнего документа об утверждении.

По данным опроса КМИС, в феврале 2017 около 77% граждан Украины пришли бы на референдум о вступлении в ЕС и поданные голоса распределились бы таким образом: за вступление в ЕС - 64% голосов, против - 36%.