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МИД Германии сообщил о выводе немецких войск с военной базы в Турции

5 июня в 16:13

Причиной стал запрет турецких властей на посещение базы немецкими депутатами.

Зигмар Габриэль
Габриэль говорит, что Германия выведет своих военных с базы в Турции
focus.ua
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сообщил, что его страна собирается вывести своих военных с турецкой базы "Инджирлик". Причиной тому стало ограничение со стороны Турции на посещение этой базы немецкими депутатами, пишет Reuters.

Кроме того, накануне министры иностранных дел Германии и Турции отменили ранее запланированную встречу.

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Ранее сообщалось, что согласно социальным опросам, 86% граждан Германии высказались против присоединения Турции к Евросоюзу, продемонстрировав самый высокий показатель по ЕС. В целом по Евросоюзу уровень неприятия расширения союза за счет Турции составлял 77%.

Напомним что, в марте разгорелся дипломатический скандал между Гаагой и Берлином с одной стороны и Анкарой с другой, связанный с тем, что правительства Нидерландов  и Германии запретили членам турецкого правительства проводить политическую агитацию среди граждан Турции, которые проживают на территории стран. 

После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Турция Германия министр запрет
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