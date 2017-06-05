МИД Германии сообщил о выводе немецких войск с военной базы в Турции

Причиной стал запрет турецких властей на посещение базы немецкими депутатами.

Габриэль говорит, что Германия выведет своих военных с базы в Турции focus.ua

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сообщил, что его страна собирается вывести своих военных сбазы "Инджирлик". Причиной тому стало ограничение со стороны Турции на посещение этой базы немецкими депутатами, пишет Reuters

Кроме того, накануне министры иностранных дел Германии и Турции отменили ранее запланированную встречу.

Ранее сообщалось, что согласно социальным опросам,, продемонстрировав самый высокий показатель по ЕС. В целом по Евросоюзу уровень неприятия расширения союза за счет Турции составлял 77%.

Напомним что, в марте разгорелся дипломатический скандал между Гаагой и Берлином с одной стороны и Анкарой с другой, связанный с тем, что правительства Нидерландов и Германии запретили членам турецкого правительства проводить политическую агитацию среди граждан Турции, которые проживают на территории стран.

После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.