МИД Германии сообщил о выводе немецких войск с военной базы в Турции

Причиной стал запрет турецких властей на посещение базы немецкими депутатами.
Кроме того, накануне министры иностранных дел Германии и Турции отменили ранее запланированную встречу.86% граждан Германии высказались против присоединения Турции к Евросоюзу, продемонстрировав самый высокий показатель по ЕС. В целом по Евросоюзу уровень неприятия расширения союза за счет Турции составлял 77%.
Напомним что, в марте разгорелся дипломатический скандал между Гаагой и Берлином с одной стороны и Анкарой с другой, связанный с тем, что правительства Нидерландов и Германии запретили членам турецкого правительства проводить политическую агитацию среди граждан Турции, которые проживают на территории стран.
После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.ZN.UA