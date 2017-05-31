Германия выступила против проведения следующего саммита НАТО в Турции – СМИ

С подобной позицией выступили также Франция, Нидерланды и Дания.

Группа европейских стран выступила против проведения следующего саммита НАТО в Турции

Германия, Франция, Нидерланды и Дания выступили против проведения следующего саммита НАТО, который состоится в 2018 году, в Стамбуле. Дипломаты не хотят создавать впечатление поддержкина высоком уровне на фоне внутренней политики в стране, сообщает Die Welt , ссылаясь на источники в дипломатических кругах Германии.

Приглашение от Эрдогана провести следующий саммит НАТО в Стамбуле было озвучено еще во время саммита в Варшаве в 2016 году. Теперь наиболее вероятным местом встречи глав стран НАТО будет штаб-квартира Альянса в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что согласно социальным опросам,, продемонстрировав самый высокий показатель по ЕС. В целом по Евросоюзу уровень неприятия расширения союза за счет Турции составлял 77%.

Напомним что, в марте разгорелся дипломатический скандал между Гаагой и Берлином с одной стороны и Анкарой с другой, связанный с тем, что правительства Нидерландов и Германии запретили членам турецкого правительства проводить политическую агитацию среди граждан Турции, которые проживают на территории стран.

После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.