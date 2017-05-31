Германия выступила против проведения следующего саммита НАТО в Турции – СМИ

С подобной позицией выступили также Франция, Нидерланды и Дания.
Приглашение от Эрдогана провести следующий саммит НАТО в Стамбуле было озвучено еще во время саммита в Варшаве в 2016 году. Теперь наиболее вероятным местом встречи глав стран НАТО будет штаб-квартира Альянса в Брюсселе.
Напомним что, в марте разгорелся дипломатический скандал между Гаагой и Берлином с одной стороны и Анкарой с другой, связанный с тем, что правительства Нидерландов и Германии запретили членам турецкого правительства проводить политическую агитацию среди граждан Турции, которые проживают на территории стран.
После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.ZN.UA