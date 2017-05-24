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Турция ветировала сотрудничество НАТО с Австрией

24 мая в 06:52

В НАТО нашли способ обойти запрет со стороны Турции.

Турция флаг
Турция решила запретить НАТО сотрудничать с Австрией, но Альянс обошел запрет
Flickr/Michał Dubrawski
Турция наложила вето на кооперацию стран-членов НАТО с Австрией, которая не является членом военного Альянса. В ответ на такое решение Турции, в НАТО решили пересмотреть процедуру сотрудничества с третьими государствами, разрешив двустороннее сотрудничество со странами, сообщает BBC.

Австрия, хоть и не является членом НАТО, но участвует во многих миротворческих операциях блока, например в Косово. Турция же руководствовалась своим ухудшением отношений с Австрией, на фоне отказа последней от турецкого членства в Евросоюзе.

В австрийском министерстве обороны назвали действия Турции безответственными, и сказали, что она еще больше отдаляется от попадания в ЕС.

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Ранее сообщалось, что согласно социальным опросам, 86% граждан Германии высказались против присоединения Турции к Евросоюзу, продемонстрировав самый высокий показатель по ЕС. В целом по Евросоюзу уровень неприятия расширения союза за счет Турции составлял 77%.

Напомним что, в марте разгорелся дипломатический скандал между Гаагой и Берлином с одной стороны и Анкарой с другой, связанный с тем, что правительства Нидерландов  и Германии запретили членам турецкого правительства проводить политическую агитацию среди граждан Турции, которые проживают на территории стран. 

После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.

По материалам: BBC
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Тэги Турция Австрия Евросоюз НАТО
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