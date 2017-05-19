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Среди всех граждан Европы немцы больше всего не хотят присоединения Турции к ЕС

19 мая в 16:53

При этом высокий уровень нежелания о присоединении Турции наблюдается в целом по Европе.

Турция1 Турция ЕС
Около 86% немцев против присоединения Турции к ЕС
© European Council
Согласно социальным опросам, 86% граждан Германии высказались против присоединения Турции к Евросоюзу, продемонстрировав самый высокий показатель по ЕС. В целом по Евросоюзу уровень неприятия расширения союза за счет Турции составлял 77%, пишет Politico.

На втором месте после Германии идут Нидерланды, 84% граждан которых не хотят видеть Турцию в составе ЕС. Наименьший уровень сопротивления присоединению Турции высказала Испания, 60% жителей которой высказались против турецкого присоединения к ЕС.

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Напомним что, в марте разгорелся дипломатический скандал между Гаагой и Берлином с одной стороны и Анкарой с другой, связанный с тем, что правительства Нидерландов  и Германии запретили членам турецкого правительства проводить политическую агитацию среди граждан Турции, которые проживают на территории стран. 

После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Турция Германия граждане Евросоюз
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