Среди всех граждан Европы немцы больше всего не хотят присоединения Турции к ЕС

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

При этом высокий уровень нежелания о присоединении Турции наблюдается в целом по Европе.

Около 86% немцев против присоединения Турции к ЕС © European Council

Согласно социальным опросам, 86% граждан Германии высказались против присоединенияк Евросоюзу, продемонстрировав самый высокий показатель по ЕС. В целом по Евросоюзу уровень неприятия расширения союза за счет Турции составлял 77%, пишет Politico

На втором месте после Германии идут Нидерланды, 84% граждан которых не хотят видеть Турцию в составе ЕС. Наименьший уровень сопротивления присоединению Турции высказала Испания, 60% жителей которой высказались против турецкого присоединения к ЕС.

Напомним что, в марте разгорелся дипломатический скандал между Гаагой и Берлином с одной стороны и Анкарой с другой, связанный с тем, что правительства Нидерландов и Германии запретили членам турецкого правительства проводить политическую агитацию среди граждан Турции, которые проживают на территории стран.

После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.