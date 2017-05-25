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Макрон призвал усилить сотрудничество по безопасности в Европе

25 мая в 16:58

Президент предлагает углубить обмен информацией между спецслужбами и усилить внешние границы союза.

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Макрон предлагает более тесную интеграцию для ЕС в сфере безопасности
EPA / CARSTEN KOALL
Французский президент Эммануэль Макрон предлагает усилить сотрудничество по вопросам безопасности в Европе. В рамках такого сотрудничества может быть углублен обмен секретной информацией между спецслужбами, а также усилены внешние границы ЕС, сообщает Reuters.

Президент подчеркнул, что террористические атаки в Манчестере должны стать стимулом для углубления такой кооперации.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 15 мая, совершил официальный визит в Берлин, где он встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В Елисейском дворце выразили желание сотрудничать с Германией по ряду направлений, включая безопасность, экономику, инвестиции и социальную защиту.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент Франция безопасность сотрудничество Макрон
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