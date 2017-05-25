Макрон призвал усилить сотрудничество по безопасности в Европе

Президент предлагает углубить обмен информацией между спецслужбами и усилить внешние границы союза.

Макрон предлагает более тесную интеграцию для ЕС в сфере безопасности EPA / CARSTEN KOALL

Французский президентпредлагает усилить сотрудничество по вопросам безопасности в Европе. В рамках такого сотрудничества может быть углублен обмен секретной информацией между спецслужбами, а также усилены внешние границы ЕС, сообщает Reuters

Президент подчеркнул, что террористические атаки в Манчестере должны стать стимулом для углубления такой кооперации.

Президент Франциив понедельник, 15 мая, совершил официальный визит в Берлин, где он встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В Елисейском дворце выразили желание сотрудничать с Германией по ряду направлений, включая безопасность, экономику, инвестиции и социальную защиту.