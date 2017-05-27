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Лидеры стран G7 готовы работать с Россией для решения конфликта в Сирии

27 мая в 17:24

Страны "Большой семерки" готовы внести свой вклад в расходы на реконструкцию Сирии.

Лидеры G7
Лидеры стран «Большой семерки» готовы работать с Россией в урегулировании конфликта в Сирии
Лидеры стран "Большой семерки" готовы работать с Россией в урегулировании конфликта в Сирии, говорится в итоговой декларации саммита G7.

"Если Россия готова использовать свое влияние положительно, то мы готовы работать с ней в урегулировании конфликта в Сирии, проводя политическое урегулирование. Мы готовы внести свой вклад в расходы на реконструкцию, когда надежный политический переход прочно начнется", - говорится в заявлении.

Участники саммита добавили, что Россия и Иран, которые имеют влияние на сирийский режим, должны сделать все возможное, чтобы использовать это влияние для прекращения трагедии, начиная с установления реального прекращения огня, применения химического оружия, обеспечения безопасного, немедленного и беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем нуждающимся людям и освобождение любых произвольно задержанных лиц, а также предоставление бесплатного доступа к своим тюрьмам.

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Напомним, что на этом же саммите главным общим приоритетом названа борьба с терроризмом.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия Россия расходы
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