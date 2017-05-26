Лейбористы сократили отрыв от консерваторов до 5% за две недели до выборов в Британии

При этом личная поддержка Терезы Мэй продолжает расти.
За последние несколько дней разрыв между партиями сократился на 4%, что стало продолжением быстрых темпов сокращения отставания за последние насколько недель. Еще пару недель назад консерваторы имели практически 20% преимущество над Лейбористами. При этом личный рейтинг Мэй продолжает расти, тогда как личный рейтинг Джереми Корбина падает.партия Лейбористов смогла в два раза сократить свое отставание от партии власти, уменьшив отрыв до 9%. За Лейбористов готовы проголосовать 34% британцев, тогда как 43% поддерживают партию Терезы Мэй.
Ранее сообщалось, что консервативная партия Британии побила рекорд своей поддержки, начиная с 2008 года. Решение Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы совпало с пиковым рейтингом ее партии, отмечает издание. Наибольшая оппозиционная партия Лейбористов занимает второе место с 24% поддержки. Либеральные демократы находятся на третьем месте с рейтингом 12%, а евроскептическая "Партия независимости" имеет наименьший уровень поддержки с января 2013 года и составляет 7%.ZN.UA