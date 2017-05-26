Лейбористы сократили отрыв от консерваторов до 5% за две недели до выборов в Британии

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При этом личная поддержка Терезы Мэй продолжает расти.

Накануне выборов в парламент Британии лейбористы практически догнали партию Терезы Мэй Number 10/Flickr

Партия Лейбористов продолжает стремительно сокращать свой отрыв от Консерваторов меньше, чем за две недели до выборов в парламент Британии. Сейчас Лейбористов поддерживают 38% населения, что всего на 5% меньше, чем у действующей партии власти, сообщает Reuters

За последние несколько дней разрыв между партиями сократился на 4%, что стало продолжением быстрых темпов сокращения отставания за последние насколько недель. Еще пару недель назад консерваторы имели практически 20% преимущество над Лейбористами. При этом личный рейтинг Мэй продолжает расти, тогда как личный рейтинг Джереми Корбина падает.

Ранее сообщалось, что за одну неделю британская, уменьшив отрыв до 9%. За Лейбористов готовы проголосовать 34% британцев, тогда как 43% поддерживают партию Терезы Мэй.

Ранее сообщалось, что консервативная партия Британии побила рекорд своей поддержки, начиная с 2008 года. Решение Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы совпало с пиковым рейтингом ее партии, отмечает издание. Наибольшая оппозиционная партия Лейбористов занимает второе место с 24% поддержки. Либеральные демократы находятся на третьем месте с рейтингом 12%, а евроскептическая "Партия независимости" имеет наименьший уровень поддержки с января 2013 года и составляет 7%.