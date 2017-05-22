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Британские лейбористы в два раза сократили отставание от консерваторов накануне выборов

22 мая в 13:13

Разрыв между партиями составляет всего 9%.

Тереза Мэй EPA
Партия Мэй теряет свое преимущество перед досрочными парламентскими выборами
EPA / SIMON DAWSON
За одну неделю британская партия Лейбористов смогла в два раза сократить свое отставание от партии власти, уменьшив отрыв до 9%. За Лейбористов готовы проголосовать 34% британцев, тогда как 43% поддерживают партию Терезы Мэй, пишет Politico.

Либеральных демократов поддерживают 8% британцев, тогда как "Партия независимости" набирает всего 4%.

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Ранее сообщалось, что консервативная партия Британии побила рекорд своей поддержки, начиная с 2008 года. Решение Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы совпало с пиковым рейтингом ее партии, отмечает издание. Наибольшая оппозиционная партия Лейбористов занимает второе место с 24% поддержки. Либеральные демократы находятся на третьем месте с рейтингом 12%, а евроскептическая "Партия независимости" имеет наименьший уровень поддержки с января 2013 года и составляет 7%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги партия британец поддержка Мэй рейтинг
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