Британские лейбористы в два раза сократили отставание от консерваторов накануне выборов

Разрыв между партиями составляет всего 9%.

Партия Мэй теряет свое преимущество перед досрочными парламентскими выборами EPA / SIMON DAWSON

За одну неделю британская партия Лейбористов смогла в два раза сократить своеот партии власти, уменьшив отрыв до 9%. За Лейбористов готовы проголосовать 34% британцев, тогда как 43% поддерживают партию Терезы Мэй, пишет Politico

Либеральных демократов поддерживают 8% британцев, тогда как "Партия независимости" набирает всего 4%.

Ранее сообщалось, что. Решение Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы совпало с пиковым рейтингом ее партии, отмечает издание. Наибольшая оппозиционная партия Лейбористов занимает второе место с 24% поддержки. Либеральные демократы находятся на третьем месте с рейтингом 12%, а евроскептическая "Партия независимости" имеет наименьший уровень поддержки с января 2013 года и составляет 7%.