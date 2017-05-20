Ле Пен примет участие в парламентских выборах

Политик попытается выбраться от города Энен-Бомон.
Ле Пен не унывает
MarineLePen / facebook
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен
заявила о планах участвовать в парламентских выборах, которые пройдут во Франции в июне этого года
В эфире французского телеканала TF1 Ле Пен заявила, что намерена баллотироваться в Национальное собрание от города Энен-Бомон на северо-западе Франции, где во втором туре президентских выборов она получила 60% голосов избирателей.
По опросам, партия президента Макрона "Вперед" имеет высокие шансы победить на назначенных на 11 и 18 июня двух турах выборов в парламент Франции. Пропрезидентская сила несколько опережает партию "Республиканцы" и ультраправый "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая проиграла Макрону на президентских выборах.
Парламентские выборы во Франции состоятся 11 и 18 июня. Избирательная система Франции предполагает голосование на 577 одномандатных округов в два тура. Если в первом туре ни один кандидат не наберет больше 50%, то на этом округе состоится повторное голосование. Во второй тур выходят все кандидаты, которые набрали больше 12,5% голосов.
По материалам:
Reuters