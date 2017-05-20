Ле Пен примет участие в парламентских выборах

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Политик попытается выбраться от города Энен-Бомон.

Ле Пен не унывает MarineLePen / facebook Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила о планах участвовать в парламентских выборах, которые пройдут во Франции в июне этого года

В эфире французского телеканала TF1 Ле Пен заявила, что намерена баллотироваться в Национальное собрание от города Энен-Бомон на северо-западе Франции, где во втором туре президентских выборов она получила 60% голосов избирателей.

По опросам, партия президента Макрона "Вперед" имеет высокие шансы победить на назначенных на 11 и 18 июня двух турах выборов в парламент Франции. Пропрезидентская сила несколько опережает партию "Республиканцы" и ультраправый "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая проиграла Макрону на президентских выборах.