Курды Ирака готовят референдум о независимости – СМИ

Референдум пройдет и на "спорных территориях".

Курды могут получить независимость blogs.timesofisrael.com Политические партии Иракского Курдистана на совместной встрече приняли решение о проведении референдума о независимости автономного региона 25 сентября 2017 года, сообщает Kurdistan24

"Референдум о независимости пройдет во всех областях Курдистана, включая "спорные территории" между Региональным правительством Курдистана и правительством Ирака", - говорится в сообщении.

Иракские курды также договорились о проведении парламентских и президентских выборов 6 ноября 2017 года.

Согласно конституции Ирака, курды имеют статус широкой автономии. Иракский Курдистан - курдское государственное образование в составе Ирака.