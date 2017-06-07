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Курды Ирака готовят референдум о независимости – СМИ

7 июня в 20:30
Референдум пройдет и на "спорных территориях".
Курды Ирак Пешмерга
Курды могут получить независимость
blogs.timesofisrael.com
Политические партии Иракского Курдистана на совместной встрече приняли решение о проведении референдума о независимости автономного региона 25 сентября 2017 года, сообщает Kurdistan24.
 
"Референдум о независимости пройдет во всех областях Курдистана, включая "спорные территории" между Региональным правительством Курдистана и правительством Ирака", - говорится в сообщении.
 
Иракские курды также договорились о проведении парламентских и президентских выборов 6 ноября 2017 года.
 
Согласно конституции Ирака, курды имеют статус широкой автономии. Иракский Курдистан - курдское государственное образование в составе Ирака.
 
 
Соединенные Штаты Америки начали поставки оружия курдским формированиям в Сирии.
 
По материалам: kurdistan24
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