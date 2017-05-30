США начали поставлять оружие сирийским курдам

Трамп решил проигнорировать "озабоченность" Турции.

Сирийские курды получат американское оружие

Соединенные Штаты Америки начали поставкив Сирии, передает Reuters со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.

По данным издания, поставки начались во вторник, 30 мая. Какие виды вооружений будут поставляться курдам, издание не сообщает.

США начали реализацию плана военной поддержки курдов, которые участвуют в борьбе против террористической группировки "Исламское государство", несмотря на "озабоченность" Турции. Анкара опасается создания курдского государства у своей границы и усиления курдского сепаратизма в юго-восточных регионах.

Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп утвердил план предоставления оружия сирийским курдам для ускорения борьбы с террористической организацией "Исламское государство". В администрации отмечают, что Сирийские демократические силы, в которые входит сирийская самооборона, являются единственной силой, которая способна захватить Ракку в ближайшее время.

В Турции выразили протест, заявив, что не видят разницы между террористами "Рабочей партии Курдистана" и курдскими отрядами самообороны в Сирии.

Подробнее о конфликте в Сирии, его участниках и роли внешних игроков читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".