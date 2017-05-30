США начали поставлять оружие сирийским курдам

Трамп решил проигнорировать "озабоченность" Турции.
По данным издания, поставки начались во вторник, 30 мая. Какие виды вооружений будут поставляться курдам, издание не сообщает.
США начали реализацию плана военной поддержки курдов, которые участвуют в борьбе против террористической группировки "Исламское государство", несмотря на "озабоченность" Турции. Анкара опасается создания курдского государства у своей границы и усиления курдского сепаратизма в юго-восточных регионах.
Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп утвердил план предоставления оружия сирийским курдам для ускорения борьбы с террористической организацией "Исламское государство". В администрации отмечают, что Сирийские демократические силы, в которые входит сирийская самооборона, являются единственной силой, которая способна захватить Ракку в ближайшее время.
В Турции выразили протест, заявив, что не видят разницы между террористами "Рабочей партии Курдистана" и курдскими отрядами самообороны в Сирии.
Подробнее о конфликте в Сирии, его участниках и роли внешних игроков читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".ZN.UA