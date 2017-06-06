Количество погибших во время теракта в Кабуле выросло до 150 человек

Еще три сотни человек получили ранения.
Масштабный теракт в столице Афганистана унес жизни 150 человек
EPA / HEDAYATULLAH AMID
Количество жертв от теракта в центре столицы Афганистана
, который прошел на прошлой неделе, возросло до 150 погибших. Об этом рассказал во время своего обращения президент Афганистана Ашраф Гани, сообщает Reuters
.
Кроме того, сообщается про 300 человек, которые получили ранения во время взрыва.
Напомним, что количество погибших во время теракта в дипломатическом квартале Кабула выросло до 80 человек, еще 350 ранено
. Про стремительный рост количества погибших от взрыва в самом центре столицы Афганистана заявил министр здравоохранения страны.
Ранее сообщалось, что в Кабуле утром в среду, 31 мая произошел теракт – в дипломатическом квартале, неподалеку от посольства Германии, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
По материалам:
ZN.UA