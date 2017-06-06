Количество погибших во время теракта в Кабуле выросло до 150 человек

Еще три сотни человек получили ранения.

Масштабный теракт в столице Афганистана унес жизни 150 человек EPA / HEDAYATULLAH AMID

Количество жертв от, который прошел на прошлой неделе, возросло до 150 погибших. Об этом рассказал во время своего обращения президент Афганистана Ашраф Гани, сообщает Reuters

Кроме того, сообщается про 300 человек, которые получили ранения во время взрыва.

Напомним, что количество погибших во время теракта в дипломатическом квартале Кабула. Про стремительный рост количества погибших от взрыва в самом центре столицы Афганистана заявил министр здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что в Кабуле утром в среду, 31 мая произошел теракт – в дипломатическом квартале, неподалеку от посольства Германии, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.