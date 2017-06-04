Количество госпитализированных после теракта в Лондоне увеличилось до 48 человек

Первые бригады скорой помощи прибыли на место происшествия спустя шесть минут с момента вызова.
"Наши мысли со всеми, кого коснулся теракт на Лондонском мосту, их друзьями и семьями. 48 пациентов госпитализированы в пять больниц Лондона, получившим легкие травмы помощь была оказана на месте. К сожалению, полиция подтвердила гибель шести человек на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По данным сотрудников медицинской службы, вызов поступил в 22:07 в субботу, 3 июня. Медики прибыли на место происшествия спустя шесть минут.
Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.
По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).ZN.UA