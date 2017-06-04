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Количество госпитализированных после теракта в Лондоне увеличилось до 48 человек

4 июня в 10:19

Первые бригады скорой помощи прибыли на место происшествия спустя шесть минут с момента вызова. 

фургон Лондон
Количество пострадавших во время теракта в Лондоне продолжает расти
В результате нового теракта в столице Великобритании госпитализированы 48 человек, сообщает пресс-служба медицинской службы Лондона.

"Наши мысли со всеми, кого коснулся теракт на Лондонском мосту, их друзьями и семьями. 48 пациентов госпитализированы в пять больниц Лондона, получившим легкие травмы помощь была оказана на месте. К сожалению, полиция подтвердила гибель шести человек на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данным сотрудников медицинской службы, вызов поступил в 22:07 в субботу, 3 июня. Медики прибыли на место происшествия спустя шесть минут.

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Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.  

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).

По материалам: ZN.UA
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