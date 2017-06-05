КНДР не откажется от ядерной программы, несмотря на санкции

Северная Корея будет и дальше добиваться статуса ядерной державы.

В Пхеньяне назвали санкции ООН "враждебным актом" Jeremy Koh / Twitter

КНДР не будет сворачивать ядерную и ракетную программы, несмотря на расширение международных

В воскресенье, 4 июня, в Министерстве иностранных дел Северной Кореи сообщили о намерениях продолжать разработку и усовершенствование ядерных боеголовок и средств их доставки, передает Deutsche Welle.

В МИД КНДР подчеркнули, что достижение статуса ядерной державы остается приоритетной задачей Пхеньяна. Руководство страны считает его гарантией сохранения независимости.

Расширение международных санкций в Пхеньяне назвали "враждебным актом".

Напомним, 3 июня Совет Безопасности ООН ввел новый пакет санкций против КНДР за проведение испытаний ядерного оружии и баллистических ракет. В санкционный список включены четыре юридических и 12 физических лиц - в основном высокопоставленные государственные чиновники и главы корпораций. Все они, по имеющимся данным, занимались деятельностью в интересах правительства КНДР, в том числе, за пределами страны.

В числе организаций, чьи активы будут заморожены, северокорейские торговые корпорации "Канбон" и "Кумсан", банк "Коре", а также Стратегические войска Корейской народной армии.