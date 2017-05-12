ИГИЛ взяло ответственность за нападение на полицию в Ингушетии

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В результате атаки пострадал один полицейский, два боевики убиты.

ИГИЛ заявляет, что напал на полицию в Игнушетии RailwayFX / Depositphotos ИГИЛ взяло ответственность за нападение на полицейских в российской Ингушетии в ночь на 12 мая, сообщает организация SITE, которая занимается мониторингом сетевой активности террористов и их сторонников, со ссылкой на связанное с боевиками агентство Amaq.

Боевики напали на пост полиции в городе Малгобек, расположенном на границе Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Неизвестные открыли огонь из автомата и противотанкового гранатомета. В результате перестрелки один из сотрудников полиции получил ранения, двое нападавших были убиты.