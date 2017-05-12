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ИГИЛ взяло ответственность за нападение на полицию в Ингушетии

12 мая в 19:31
В результате атаки пострадал один полицейский, два боевики убиты.  
игил
ИГИЛ заявляет, что напал на полицию в Игнушетии
RailwayFX / Depositphotos
ИГИЛ взяло ответственность за нападение на полицейских в российской Ингушетии в ночь на 12 мая, сообщает организация SITE, которая занимается мониторингом сетевой активности террористов и их сторонников, со ссылкой на связанное с боевиками агентство Amaq.
 
Боевики напали на пост полиции в городе Малгобек, расположенном на границе Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Неизвестные открыли огонь из автомата и противотанкового гранатомета. В результате перестрелки один из сотрудников полиции получил ранения, двое нападавших были убиты.
 
 
Ранее сообщалось, что в результате нападения на часть российской национальной гвардии в Чечне погибли шестеро военнослужащих, ранения получили двое офицеров и контрактник и убиты шестеро нападавших. Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение.
 
По материалам: РБК
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