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Главным претендентом на пост главы ФБР стал Либерман

19 мая в 01:35

Трамп назвал главного претендента на должность нового директора ФБР. 

ФБР
Трамп определился с главой ФБР
securityaffairs.co
Бывший сенатор Джо Либерман является одним из главных фаворитов на пост главы ФБР президента США Дональда Трампа, об этом он сообщил в четверг.
 
Выступая перед журналистами во время встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, Трамп сказал, что он "очень близко" к выбору нового директора ФБР вместо Джеймса Койди. На вопрос, является ли Либерман, независимый сенатор от сенатора из Коннектикута, лучшим кандидатом, Трамп сказал да.
 

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность. 

Напомним,  на открытом слушании  глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.

 
По материалам: CNN
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