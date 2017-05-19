Главным претендентом на пост главы ФБР стал Либерман

Выступая перед журналистами во время встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, Трамп сказал, что он "очень близко" к выбору нового директора ФБР вместо Джеймса Койди. На вопрос, является ли Либерман, независимый сенатор от сенатора из Коннектикута, лучшим кандидатом, Трамп сказал да.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.