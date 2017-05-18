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Названы претенденты на должность главы ФБР

18 мая в 02:57

На должность претендуют четыре человека.

ФБР
Уже есть четыре кандидата на должность главы ФБР
lenta.ru
На свободную на данный момент должность главы Федерального бюро расследований (ФБР) США претендуют четыре кандидата.

В числе кандидатов исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб, экс-сенатор от демократов Джо Либерман, экс-губернатор штата Оклахома Фрэнк Китинг и бывший высокопоставленный сотрудник бюро Ричард Макфли, сообщает CNBC со ссылкой на представителя Белого дома Шона Спайсера.

С кандидатами намерен предварительно встретиться президент США Дональд Трамп. 

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Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность. 

Напомним,  на открытом слушании  глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ФБР кандидаты расследование США Трамп
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