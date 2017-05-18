Названы претенденты на должность главы ФБР

На должность претендуют четыре человека.

Уже есть четыре кандидата на должность главы ФБР lenta.ru

На свободную на данный момент должность главы Федерального бюро расследований (ФБР) США претендуют четыре кандидата.

В числе кандидатов исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб, экс-сенатор от демократов Джо Либерман, экс-губернатор штата Оклахома Фрэнк Китинг и бывший высокопоставленный сотрудник бюро Ричард Макфли, сообщает CNBC со ссылкой на представителя Белого дома Шона Спайсера.

С кандидатами намерен предварительно встретиться президент США Дональд Трамп.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.