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Флинн согласился передать следствию документы по делу сотрудничества команды Трампа с Россией – AP

31 мая в 08:46

Бывший советник Трампа таки согласился предоставить Сенату документы.

Майкл Флинн
Флинн решил передать документы Сенату, несмотря на свой прежний отказ от свидетельствований
Flickr/Gage Skidmore
Бывший советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн согласился предоставить документы комитету Сената, который расследует связи команды Трампа с Россией. Сенату будет передана частная и официальная документация по двум делам, в которых фигурирует Флинн, сообщает AP, ссылаясь на свои источники.

По словам агентства, документация будет передана в ближайшие дни. При этом ранее Флинн отказался предоставлять документы и свидетельства, ссылаясь на пятую поправку конституции, которая разрешает не свидетельствовать против себя.

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Ранее сообщалось, что бывший советник по вопросам национальной безопасности президента США Майкл Флинн отказался свидетельствовать перед Комитетом по вопросам разведки Сената по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.

По материалам: ZN.UA
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Тэги документы свидетель Сенат Россия Трамп
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