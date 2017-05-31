Флинн согласился передать следствию документы по делу сотрудничества команды Трампа с Россией – AP

Бывший советник Трампа таки согласился предоставить Сенату документы.
По словам агентства, документация будет передана в ближайшие дни. При этом ранее Флинн отказался предоставлять документы и свидетельства, ссылаясь на пятую поправку конституции, которая разрешает не свидетельствовать против себя.Флинн отказался свидетельствовать перед Комитетом по вопросам разведки Сената по делу о вмешательстве России в американские выборы.
Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.ZN.UA