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Компании "повара Путина" воровали деньги с помощью картельного сговора - ФАС

22 мая в 22:30

На компании наложат административные штрафы.

Повар Путина
"Повар Путина" похитил из бюджета 8 миллиардов рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала картельным сговором действия компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, который известен как "повар Путина", сообщила в Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.
 
По ее словам, ФАС признала, что компании нарушили антимонопольное законодательство страны, однако максимально смягчила решение по этому делу. "Административные штрафы, судя по практике Антимонопольной службы, на компании наложат в течение двух месяцев", – добавила Соболь.
 
ФБК 19 мая опубликовал расследование, согласно которому несколько компаний Пригожина вступили в картельный сговор и, имитируя конкуренцию, получили от Министерства обороны в рамках госзаказа более 23 миллиардов рублей. 


 
По словам основателя ФБК Алексея Навального, более 8 миллиардов рублей при этом были похищены. После публикации расследования оппозиционер выражал опасения, что ФАС не станет оказывать давление на человека из окружения президента России и смягчит дело, назначив компаниям Пригожина минимальные штрафы. 
 
 
По материалам: ZN.UA
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