Европе пора решать проблему своих ослабевших армий - WSJ

Европейским странам не хватает неядерных сил для сдерживания Москвы.
Солдаты Германии рассказали парламентскому омбудсмену, что у них во время маневров не было средств для надлежащей симуляции боя. Вместо этого им посоветовали "представить взрывы". И такая проблема не только у Германии. По всей Европе серьезные недостачи наблюдаются у сухопутных, морских, воздушных сил и кибервойск после многих лет сокращения оборонных бюджетов.
Об этом пишет лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal.
В прошлом месяце президент США Дональд Трамп вызвал возмущение у европейских лидеров, когда раскритиковал их в новой штаб-квартире НАТО за недостаточное финансирование армий, назвав это "неоплаченными счетами". Действующие и бывшие европейские чиновники ответили ему, что члены НАТО ничего не должны США. А увеличивать расходы на оборону будут, но не потому что так сказал Трамп. Впрочем, в кулуарах европейцы признали, что американский президент прав в определенной степени" и в Европы не додстатньо потенциала, чтобы себя защитить.
"Трамп вряд ли нажил себе много друзей во время поездки в Брюссель", - сказал британский генерал в отставке Ричард Ширрефф, который был заместителем верховного командующего Объединенными силами НАТО в Европе.
"Но Трамп совершенно прав в том, что европейские страны тратят на оборону достаточно", - добавил он.
Несмотря на то, что Вашингтон тоже сокращал оборонный бюджет на протяжении последних лет расходы США на армию все равно в разы превышают европейские. Если США тратят 680 миллиардов долларов, то все союзники в Европе вместе - 242 миллиарда.
Важным сигналом тревоги стала российская аннексия украинского полуострова Крым в 2014 году, а также вмешательством Москвы в войну в Сирии. Обе операции показали новую российскую тактику и оружие.
"На протяжении десятилетий ядерные силы НАТО поддерживали мир, компенсируя любой дисбаланс в обычном вооружении. По такой логике, Россия не рисковала бы уничтожением планеты, вторнувшись в страну НАТО. Но учитывая опасность ядерной войны, Запад считают возможность нажать на кнопку только в случае тотальной атаки. Теперь же гибридный сценарий, такой как в Крыму, за которым группа солдат без опознавательных знаков переходит границу, чтобы вызвать хаос, нельзя сдерживать ядерными силами. И именно здесь и место обычному вооружению", - говорится в статье.
Сегодня у стран НАТО, к примеру, все меньше на вооружении даже танков. Если во времена Холодной войны у Германии их было 2125, то сейчас - 244. И лишь половина из них действительно может вести боевые действия.
В НАТО говорят, что страны-участницы начали работать над преодолением кризиса. Они уже в этом месяце примут новый оборонительный план, увеличат количество тяжелого вооружения, а также увеличат количество разведывательных самолетов.
Недавно на заседании НАТО Россию и Иран назвали основными угрозами. В частности, вице-президент США Майк Пенс РФ осудил попытки перекроить международные границы.
Также американский вице-президент напомнил, что согласно 5-й статье Устава НАТО, нападение на одного члена Альянса равносильно атаке на весь блок, а это значит, что все государства-члены совместно отразят внешнюю агрессию.
17-19 июня силы НАТО отработают защиту "Сувалкского коридора" в случае нападения России на страны Балтии.
В апреле 2016 года министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что "Сувалкский перешеек" – это ключевой пункт с точки зрения возможной угрозы, а также с точки зрения возможности предоставлять помощь странам Балтии.ZN.UA