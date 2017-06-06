Европе пора решать проблему своих ослабевших армий - WSJ

Европейским странам не хватает неядерных сил для сдерживания Москвы.

НАТО придется укреплять свои армии, чтобы сдержать "зеленых человечков" России. militarynewsfromitaly.com

Солдаты немецкого батальона 413 легкой пехоты во время учений вв прошлом году пожаловались, что у них не было достаточно снайперских винтовок, противотанкового оружия и надлежащего транспорта.

Солдаты Германии рассказали парламентскому омбудсмену, что у них во время маневров не было средств для надлежащей симуляции боя. Вместо этого им посоветовали "представить взрывы". И такая проблема не только у Германии. По всей Европе серьезные недостачи наблюдаются у сухопутных, морских, воздушных сил и кибервойск после многих лет сокращения оборонных бюджетов.

Об этом пишет лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп вызвал возмущение у европейских лидеров, когда раскритиковал их в новой штаб-квартире НАТО за недостаточное финансирование армий, назвав это "неоплаченными счетами". Действующие и бывшие европейские чиновники ответили ему, что члены НАТО ничего не должны США. А увеличивать расходы на оборону будут, но не потому что так сказал Трамп. Впрочем, в кулуарах европейцы признали, что американский президент прав в определенной степени" и в Европы не додстатньо потенциала, чтобы себя защитить.

"Трамп вряд ли нажил себе много друзей во время поездки в Брюссель", - сказал британский генерал в отставке Ричард Ширрефф, который был заместителем верховного командующего Объединенными силами НАТО в Европе.

"Но Трамп совершенно прав в том, что европейские страны тратят на оборону достаточно", - добавил он.

Несмотря на то, что Вашингтон тоже сокращал оборонный бюджет на протяжении последних лет расходы США на армию все равно в разы превышают европейские. Если США тратят 680 миллиардов долларов, то все союзники в Европе вместе - 242 миллиарда.

Важным сигналом тревоги стала российская аннексия украинского полуострова Крым в 2014 году, а также вмешательством Москвы в войну в Сирии. Обе операции показали новую российскую тактику и оружие.

"На протяжении десятилетий ядерные силы НАТО поддерживали мир, компенсируя любой дисбаланс в обычном вооружении. По такой логике, Россия не рисковала бы уничтожением планеты, вторнувшись в страну НАТО. Но учитывая опасность ядерной войны, Запад считают возможность нажать на кнопку только в случае тотальной атаки. Теперь же гибридный сценарий, такой как в Крыму, за которым группа солдат без опознавательных знаков переходит границу, чтобы вызвать хаос, нельзя сдерживать ядерными силами. И именно здесь и место обычному вооружению", - говорится в статье.

Сегодня у стран НАТО, к примеру, все меньше на вооружении даже танков. Если во времена Холодной войны у Германии их было 2125, то сейчас - 244. И лишь половина из них действительно может вести боевые действия.

В НАТО говорят, что страны-участницы начали работать над преодолением кризиса. Они уже в этом месяце примут новый оборонительный план, увеличат количество тяжелого вооружения, а также увеличат количество разведывательных самолетов.

Недавно на заседании НАТО Россию и Иран назвали основными угрозами. В частности, вице-президент США Майк Пенс РФ осудил попытки перекроить международные границы.

Также американский вице-президент напомнил, что согласно 5-й статье Устава НАТО, нападение на одного члена Альянса равносильно атаке на весь блок, а это значит, что все государства-члены совместно отразят внешнюю агрессию.

17-19 июня силы НАТО отработают защиту "Сувалкского коридора" в случае нападения России на страны Балтии.

В апреле 2016 года министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что "Сувалкский перешеек" – это ключевой пункт с точки зрения возможной угрозы, а также с точки зрения возможности предоставлять помощь странам Балтии.