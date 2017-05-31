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Британское правительство может потерять большинство в парламенте

31 мая в 10:16

Опросы прогнозируют невозможность единоличного управления консерваторов после выборов в июне.

Тереза Мэй EPA
Мэй может потерять большинство в парламенте после выборов 8 июня
EPA / SIMON DAWSON
Правительство Терезы Мэй может потерять большинство в парламенте после выборов 8 июня. Опросы говорят о том, что консерваторы могут потерять 20 мест в нижней палате парламента, что не позволит им единолично сформировать правительство, пишет The Times.

Согласно прогнозам, Лейбористы смогут увеличить свое представительство в парламенте на 28 мест, а Либеральные демократы на одно. На четыре места упадет и представительство Шотландской национальной партии, а Партия независимости лишится своего единственного представителя в парламенте.

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Ранее сообщалось, что партия Лейбористов продолжает стремительно сокращать свой отрыв от Консерваторов меньше, чем за две недели до выборов в парламент Британии. Сейчас Лейбористов поддерживают 38% населения, что всего на 5% меньше, чем у действующей партии власти.

Ранее сообщалось, что за одну неделю британская партия Лейбористов смогла в два раза сократить свое отставание от партии власти, уменьшив отрыв до 9%. За Лейбористов готовы проголосовать 34% британцев, тогда как 43% поддерживают партию Терезы Мэй.

Ранее сообщалось, что консервативная партия Британии побила рекорд своей поддержки, начиная с 2008 года. Решение Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы совпало с пиковым рейтингом ее партии, отмечает издание. Наибольшая оппозиционная партия Лейбористов занимает второе место с 24% поддержки. Либеральные демократы находятся на третьем месте с рейтингом 12%, а евроскептическая "Партия независимости" имеет наименьший уровень поддержки с января 2013 года и составляет 7%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги партия парламент выборы Мэй
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