Британское правительство может потерять большинство в парламенте

Опросы прогнозируют невозможность единоличного управления консерваторов после выборов в июне.

Мэй может потерять большинство в парламенте после выборов 8 июня EPA / SIMON DAWSON

Правительство Терезы Мэй можетв парламенте после выборов 8 июня. Опросы говорят о том, что консерваторы могут потерять 20 мест в нижней палате парламента, что не позволит им единолично сформировать правительство, пишет The Times

Согласно прогнозам, Лейбористы смогут увеличить свое представительство в парламенте на 28 мест, а Либеральные демократы на одно. На четыре места упадет и представительство Шотландской национальной партии, а Партия независимости лишится своего единственного представителя в парламенте.

Ранее сообщалось, чтоменьше, чем за две недели до выборов в парламент Британии. Сейчас Лейбористов поддерживают 38% населения, что всего на 5% меньше, чем у действующей партии власти.

Ранее сообщалось, что за одну неделю британская партия Лейбористов смогла в два раза сократить свое отставание от партии власти, уменьшив отрыв до 9%. За Лейбористов готовы проголосовать 34% британцев, тогда как 43% поддерживают партию Терезы Мэй.

Ранее сообщалось, что консервативная партия Британии побила рекорд своей поддержки, начиная с 2008 года. Решение Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы совпало с пиковым рейтингом ее партии, отмечает издание. Наибольшая оппозиционная партия Лейбористов занимает второе место с 24% поддержки. Либеральные демократы находятся на третьем месте с рейтингом 12%, а евроскептическая "Партия независимости" имеет наименьший уровень поддержки с января 2013 года и составляет 7%.