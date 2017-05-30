Более интегрированный ЕС придется отложить на неопределенное время - FT

Глава польского Нацбанка считает, что восточноевропейские страны не захотят переходить на евро.

Польша и другие страны-участницы ЕС в восточной Европе не захотят переходить на евро. European Parliament / Flickr

Много еврофилов убеждены, что после выхода Великобритании из ЕС, которая долгое время была источником проблем и преград, путь к еще более тесному союзу откроется.

Однако, через год после британского референдума о Brexit и даже после победы проевропейского Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции, пришло время посмотреть на ситуацию более трезво.

Об этом на страницах Financial Times пишет директор Национального банка Польши Адам Глапинский.

Он замечает, что ЕС добился успеха в таких сферах, как европейский банковский аудит. Однако, ни одна большая страна не захочет отдать кому-то власть принимать жизненноважные решения в сфере налогообложения и расходов.

"Дальнейшее развитие экономического и монетарного союза поставлено на паузу. Все идеи включительно с теми, которые высказал Париж, по оживлению интеграции ЕС - это всего лишь несбыточная мечта", - пишет польский чиновник.

По его мнению, "британский призрак" будет преследовать ЕС еще долгое время после того, как Лондон покинет союз. Страны-участницы за пределами общей экономической и монетарной зоны не спешат переходить на евро. Некоторые из них ведут себя демонстративно, как и Британия. Но их антипатия не волнует тех, кто уже в еврозоне, поскольку у них и без того достаточно проблем.

Глапинский замечает, что Британия дала Европе ценный урок о том, как следует вводить более тесную интеграцию. Процесс должен быть медленным с многими проверками и оценками. За более чем три века после того, как Англия и Шотландия объединились, Британия смогла создать идеальный монетарный союз. Однако, Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия сохранили до ныне некоторые отдельные вещи, такие как, например, футбольные команды. По мнению главы польского Нацбанка, странам ЕС понадобится много времени, чтобы они захотели отказаться от своих ролей в G7 и МВФ.

Глапинский замечает, что британцы с самого начала были против перехода на евро, что традиционно считали еще одним признаком британского евроскетецизма. Однако, в последние годы некоторые страны вне еврозоны начали разделять сомнения относительно единой валюты, демонстрируя желание сохранить национальные. Британия в 1991 году была первой страной, которая сохранила за собой право не присоединяться к еврозоне. Дания в 1993 году пошла по ее стопам. Швеция поступила похоже впоследствии, хотя и не договорилась о пункте об отказе. Глапинский замечает, что страны-участницы ЕС в Центральной и Восточной Европе, которые присоединились к союзу в начале 2000-х, сначала смотрели на присоединение к евро, как на достижение и проявление уважения. А потом долговые кризисы "разрушили любые убеждения, что еврозона - это Новый Иерусалим". И восточноевропейские страны ЕС вычеркнули переход на евро по монетарной политике.

Ранее издание Financial Times писало, что ЕС нужно начать бороться с внутренними нелиберальными силами. В частности, издание советовало обратить внимание на недемократические изменения в Венгрии и Польше.