Brexit заставляет инвесторов переезжать в Германию - Sueddeutsche Zeitung

Эксперты считают, что по результатам этого года Германия может впервые обогнать Британию в качестве главной инвестиционной площадки в Европе.

Эксперты ожидают, что до конца года Германия заменит Британию в роли главного инвестиционного направления в Европе. European Parliament / Flickr

Пока что, по итогам 2016 года, иностранные компании часще всего вкладывали деньги в Великобритании . Впрочем, по мнению председателя немецкого отделения аудиторской компании Ernst & Young Губерта Барта, это положение вещей скоро изменится.

Об этом пишет немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

"Многое говорит в подтверждение того, что в этом году Германия займет место Великобритании в качестве главной инвестиционной цели в Европе", - убежден эксперт.

Он отметил, что негативные последствия Brexit еще не отметились на данных 2016 года. Потому что референдум состоялся летом, а только недавно Лондон объявил о намерении воспользоваться статьей 50 Лиссабонского соглашения. К тому же не так давно стало понятно, что Великобританию ждет так называемый "жесткий" Brexit. Поэтому компаниям придется готовиться к выходу страны из ЕС, выбирая другие страны для инвестирования.

В ноябре Ernst & Young повела опрос среди руководителей международных компаний относительно последствий от Brexit. Оказалось, что каждая седьмая фирма собирается эмигрировать из Британии, в частности, в Германию.

Ранее сообщалось, что министр по выходу Британии из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что его страна не собирается платить 100 миллиардов долларов за Brexit. По словам министра, Британия заплатит только то, что предусмотрено ее обязательствами, а не то "что просто захотелось Евросоюзу".

А The Guardian сообщало, что глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер уже ждет возвращения Британии в ЕС. При этом, он выразил сожаление, что страна покидает союз сейчас.