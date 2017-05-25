ЕС нужно начать бороться с внутренними нелиберальными силами - FT

Брюсселю нужна система санкций для наказания стран, которые не придерживаются демократических принципов.

Евросоюзу нужно что-то делать с нелиберальными порывами в Венгрии и Польше. European Parliament / Flickr

Как для институции, чей предшественник был создан для того, чтобы реструктуризировать угольную и металлургическую промышленности в нескольких странах, ЕС прошел очень долгий путь.

После падения коммунизма в Восточной Европе он стал союзом ценностей, так же как и торговли или экономики. И эти ценности - демократия, свобода слова, гражданские права - теперь под наибольшей угрозой в некоторых восточноевропейских странах со времен Холодной войны.

Об этом в редакционной статье пишет Financial Times, добавляя, что сейчас в ЕС не хватает общих инструментов для предотвращения скатывания к авторитаризму. Но он должен подтвердить приверженность соблюдению и контролю за выполнением демократических норм, а также создать решения для случаев грубых нарушений там, где это возможно.

Издание обращает внимание на Польшу, где недавно одного из популярных певцов исключили из фестиваля за то, что он критиковал правительство. Из-за этого другие артисты бойкотировали фестиваль в знак протеста. А тем временем в Венгрии продолжается процесс деконструкции демократии и гражданского общества. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан открыто заявляет, что строит "нелиберальную" демократию и хвалит Китай, Россию и Турцию, которых называет образцом.

ЕС установил высокие критерии управления и соблюдения прав человека для стран Центральной и Восточной Европы, когда предоставлял им членство. Но при этом у союза мало возможностей не позволить правительствам вернуться к авторитарным практикам. Несколько лет назад Брюссель понял, что он не может помешать Австрии, которая угрожает демократическим ценностям. Его возможности изменить поведение стран очень ограничены. Соблюдение верховенства права и Европейской конвенции по правам человека лежит в компетенции Совета Европы - отдельной от ЕС организации. Во всяком случае, ЕС следует быть осторожным в процессе наложения санкций на непослушную страну-участницу. Использование "ядерной" возможности приостановки права голоса в Совете ЕС обычно вылезает боком. Орбан уже разжег враждебные к союзу настроения, чтобы получить поддержку своих избирателей.

Издание пишет, что ЕС следовало бы разработать целый ряд санкций разной степени на случай, если какая-то из стран отступит от демократических номр. Для этого придется изменить положение Лиссабонского соглашения. Но если в ЕС существует готовность внести коррективы в основополагающий документ для изменения управления в еврозоне, санции за несоблюдение верховенства права могут быть расширены.

Недавно сообщалось, что Европарламент рассмотрит наложение санкций на Венгрию. Депутаты трех фракций выступают за наказание Будапешту по условиям "седьмой статье, которая предусматривает ответственность за нарушение прав человека в странах ЕС.