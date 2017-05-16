Европарламент рассмотрит наложение санкций на Венгрию

Депутаты трех фракций Европарламента выступают за наложение санкций.

Правительство Орбана может стать первым, против которого ЕС применит санкции за нарушение прав человека ibtimes.co.uk

Европарламент планирует рассмотреть вопрос реакции на действия правительства Венгрии св Будапеште уже в эту среду. Фракции Социалистов, Либералов, а также Зеленых и крайних левых выступают за соответственную реакцию на действия правительства Виктора Орбана, пишет Politico

Кроме того, выскажутся против действий венгерского премьера и некоторые члены фракции Европейской национальной партии, к которым относится и партия власти Венгрии. В Европарламенте планируют рассмотреть применение к Венгрии "седьмой статьи", которая предполагает ответственность за нарушения прав человека в странах ЕС. Первая часть, которая и будет рассмотрена парламентариями, предполагает предупреждение правительству Венгрии. Однако если это предупреждение не будет принято во внимание, то Европарламент может проголосовать за вторую часть, которая предполагает санкции.

Ранее сообщалось, что новые дополнения в закон Венгрии об образовании поддержали 123 депутата, 38 проголосовали против, а еще столько же - воздержались. Изменения ограничат свободу двух десятков университетов по всей Венгрии. Однако, обозреватели считают, что они были разработаны специально для того, чтобы, основанного миллиардером Джорджом Соросом.