Авиация Асада сбросила вакуумные бомбы на жилые дома в Сирии

Среди пострадавших есть дети.

На провинцию Хомс в Сирии сбросили бомбы

Авиация сирийского президента Башара Асада сбросила 16 вакуумных бомб на жилые кварталы в провинции Хомс. Авиаудары были нанесены по району, подконтрольному сирийской оппозиции.

Погибла местная жительница. Также есть пострадавшие, в числе которых женщины и дети, пишет турецкое агентство "Анадолу".

Как сообщил корреспондент агентства с места события, "район одновременно подвергается атакам с воздуха и с земли. Нанесен серьезный урон жилым зданиям".

Тем временем, новый раунд переговоров по Сирии, недавно начатый в Женеве под эгидой ООН, направлен на поиск политического урегулирования войны. В них участвуют представители правительства Башара Асада и самой большой группы сирийской оппозиции — Сирийской национальной коалиции.