Авиация Асада сбросила вакуумные бомбы на жилые дома в Сирии

Среди пострадавших есть дети.
Погибла местная жительница. Также есть пострадавшие, в числе которых женщины и дети, пишет турецкое агентство "Анадолу".
Как сообщил корреспондент агентства с места события, "район одновременно подвергается атакам с воздуха и с земли. Нанесен серьезный урон жилым зданиям".
Тем временем, новый раунд переговоров по Сирии, недавно начатый в Женеве под эгидой ООН, направлен на поиск политического урегулирования войны. В них участвуют представители правительства Башара Асада и самой большой группы сирийской оппозиции — Сирийской национальной коалиции.Анадолу