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Авиация Асада сбросила вакуумные бомбы на жилые дома в Сирии

17 мая в 03:26

Среди пострадавших есть дети.

хомс
На провинцию Хомс в Сирии сбросили бомбы
Авиация сирийского президента Башара Асада сбросила 16 вакуумных бомб на жилые кварталы в провинции Хомс. Авиаудары были нанесены по району, подконтрольному сирийской оппозиции.

Погибла местная жительница. Также есть пострадавшие, в числе которых женщины и дети, пишет турецкое агентство "Анадолу".

Как сообщил корреспондент агентства с места события,  "район одновременно подвергается атакам с воздуха и с земли. Нанесен серьезный урон жилым зданиям".

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Тем временем, новый раунд переговоров по Сирии, недавно начатый в Женеве под эгидой ООН, направлен на поиск политического урегулирования войны. В них участвуют представители правительства Башара Асада и самой большой группы сирийской оппозиции — Сирийской национальной коалиции. 

По материалам: Анадолу
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Тэги Сирия авиация дети оппозиция бомба
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