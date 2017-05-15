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Американский самолет искал в Сирии российское оружие

15 мая в 06:22

Появилась информация, что в сирийские порты должны были доставить оружие из Новороссийска.

самолет P-8A Poseidon
Америансский самолет кружил над Сирией
Википедия
Патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел воздушную разведку полет над акваторией Средиземноморья вблизи российских баз в Сирии.

Самолет вылетел вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии и провел разведку в местах, где в Сирии расположены военно-морская база ВМФ России в порту Тартус и авиабаза Хмеймим под Латакией.

Как сообщают сайты, которые занимаются отслеживанием подобных полетов, авианаблюдение было  связано с заходами грузового судна Varyag под флагом Панамы в Тартус и грузового судна Rukia II под флагом Тувалу в Латакию, которые якобы должны были осуществить туда из Новороссийска доставку партии оружия.  О результатах полета не сообщается.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп утвердил план предоставления оружия сирийским курдам для ускорения борьбы с террористической организацией "Исламское государство".

По материалам: Интерфакс-Украина
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