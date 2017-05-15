Американский самолет искал в Сирии российское оружие

Появилась информация, что в сирийские порты должны были доставить оружие из Новороссийска.

Америансский самолет кружил над Сирией Википедия

Патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел воздушную разведку полет над акваторией Средиземноморья вблизи российских баз в Сирии.

Самолет вылетел вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии и провел разведку в местах, где в Сирии расположены военно-морская база ВМФ России в порту Тартус и авиабаза Хмеймим под Латакией.

Как сообщают сайты, которые занимаются отслеживанием подобных полетов, авианаблюдение было связано с заходами грузового судна Varyag под флагом Панамы в Тартус и грузового судна Rukia II под флагом Тувалу в Латакию, которые якобы должны были осуществить туда из Новороссийска доставку партии оружия. О результатах полета не сообщается.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп утвердил план предоставления оружия сирийским курдам для ускорения борьбы с террористической организацией "Исламское государство".