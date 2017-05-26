Апелляционный суд США отказался возобновить антимигрантский указ Трампа

Решение было принято большинством голосов коллегии судей, из 13-ти судей десять высказались за отказ в удовлетворении ходатайства министерства юстиции США.

Второй указ президента США, который ужесточает иммиграционный режим для граждан ряда мусульманских государств и временно приостанавливает программу США по приему беженцев, был подписан 6 марта и должен был вступить в силу 16 марта. Однако за несколько часов до вступления документа в силу, 15 марта, его исполнение было приостановлено федеральным судьей в штате Гавайи.