Апелляционный суд США отказался возобновить антимигрантский указ Трампа

Указ накладывал запрет на путешествия в США для граждан шести мусульманских государств.
Суд провалил антимигрантский указ Трампа
Федеральный окружной апелляционный суд штата Вирджиния отказал в возобновлении действия второго антимиграционного указа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа
, который накладывал запрет на путешествия в США для граждан шести мусульманских государств, передает Deutsche Welle
.
Решение было принято большинством голосов коллегии судей, из 13-ти судей десять высказались за отказ в удовлетворении ходатайства министерства юстиции США.
По материалам:
Deutsche Welle (Українська редакція)
Второй указ президента США, который ужесточает иммиграционный режим для граждан ряда мусульманских государств и временно приостанавливает программу США по приему беженцев, был подписан 6 марта и должен был вступить в силу 16 марта. Однако за несколько часов до вступления документа в силу, 15 марта, его исполнение было приостановлено федеральным судьей в штате Гавайи.