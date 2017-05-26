Топ Новости
<
>

Апелляционный суд США отказался возобновить антимигрантский указ Трампа

26 мая в 02:31

Указ накладывал запрет на путешествия в США для граждан шести мусульманских государств. 

 
Трамп Стена плача
Суд провалил антимигрантский указ Трампа
Федеральный окружной апелляционный суд штата Вирджиния отказал в возобновлении действия второго антимиграционного указа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который накладывал запрет на путешествия в США для граждан шести мусульманских государств, передает Deutsche Welle
 
Решение было принято большинством голосов коллегии судей, из 13-ти судей десять высказались за отказ в удовлетворении ходатайства министерства юстиции США.  
 

Второй указ президента США, который ужесточает иммиграционный режим для граждан ряда мусульманских государств и временно приостанавливает программу США по приему беженцев, был подписан 6 марта и должен был вступить в силу 16 марта. Однако за несколько часов до вступления документа в силу, 15 марта, его исполнение было приостановлено федеральным судьей в штате Гавайи.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
Читайте также
Тэги США суд мусульманство граждане марта государство указ президент апелляция запрет путешествие программа
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...