Американские сенаторы предложили ужесточить санкции в отношении России



Одна из причин – агрессия в отношении Украины.

Сенаторы предложили ужесточить экономические санкции в отношении РФ meatbull / Depositphotos

Двое американских сенаторов предложили ужесточить экономические санкции в отношении России из-за агрессии РФ в отношении Украины, военных действий в Сирии и хакерских атак на США.

Сенаторы Майк Грапо (от штата Айдахо, председатель банковского комитета в сенате) и Шеррод Браун (от штата Огайо) разработали законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций против таких секторов российской экономики, как добыча полезных ископаемых, металлургия и железнодорожный транспорт, агентство Bloomberg.

"Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему является враждебным, непокорным государством, которое применяет вооруженные силы, ресурсы кибернетического информационного шпионажа и экономические рычаги, чтобы нанести вред Соединенным Штатам, внести раскол между ними и их союзниками", - говорится в заявлении банковского комитета сената США.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.