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Госдепартамент США уточнил свою позицию по поводу блокировки российских соцсетей Украиной

19 мая в 10:01

В Госдепе сказали, что предыдущий комментарий не был официальной позицией структуры.

Госдеп США
В Госдепартаменте сказали, что не критиковали решение Украины заблокировать российские соцсети
radiosvoboda.org/
Государственный департамент США сообщил, что не предоставлял официальной позиции ведомства по блокировке Украиной российских соцсетей. Прежнее заявление было личной позицией одного из сотрудников Госдепа, отмечают представители структуры, сообщает "Voice of America".

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Ранее сообщалось, что Государственный департамент США прокомментировал ситуацию с украинским запретом социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". В Госдепартаменте сказали, что осознают опасность подконтрольных России СМИ,  однако считают, что защита национальной безопасности не должна противоречить демократическим принципам.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Украина соцсеть запрет США
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