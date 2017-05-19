Госдепартамент США уточнил свою позицию по поводу блокировки российских соцсетей Украиной

В Госдепе сказали, что предыдущий комментарий не был официальной позицией структуры.
В Госдепартаменте сказали, что не критиковали решение Украины заблокировать российские соцсети
radiosvoboda.org/
Государственный департамент США сообщил, что не предоставлял официальной позиции ведомства по блокировке Украиной российских соцсетей
. Прежнее заявление было личной позицией одного из сотрудников Госдепа, отмечают представители структуры, сообщает "Voice of America
".
Ранее сообщалось, что Государственный департамент США прокомментировал ситуацию с украинским запретом социальных сетей
"ВКонтакте" и "Одноклассники". В Госдепартаменте сказали, что осознают опасность подконтрольных России СМИ, однако считают, что защита национальной безопасности не должна противоречить демократическим принципам.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.
Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".
По материалам:
ZN.UA