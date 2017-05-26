За сутки в зоне АТО боевики 57 раз обстреляли позиции ВСУ

Пятеро украинских военных получили ранения.

Террористы в Донбассе бьют из тяжелого вооружения и по украинским военным, и по мирным жителям vk.com/strelkov_info

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 25 мая, 57 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается сложной, с признаками частичного обострения на отдельных участках линии соприкосновения. Участились случаи применения террористами артиллерийского вооружения, в том числе и по жилым домам.

На приморском направлении боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО. Около 21:00 под минометный огонь оккупантов, огонь из вооружения танка и БМП, зенитной установки и пехотного вооружения попали опорные пункты на подступах к Красногоровке. Во время этого обстрела несколько мин попали в жилой квартал неподалеку от городской больницы, мирные жители во время обстрела не пострадали, несколько зданий оказались разрешенными. Под конец суток террористы атаковали Красногоровку из минометов калибра 120 мм и мощных артиллерийских систем калибра 152 мм. Последствия этого обстрела выясняются. Вечером на этом направлении под вражеским минометным огнем оказались позиции ВСУ вблизи Широкино и Марьинки, защитников Широкино боевики также обстреляли из танка. Вооруженные провокации террористов зафиксированы также в районе Водяного. Здесь они задействовали вооружение БМП. А в Гнутово и Новотроицком – крупнокалиберные пулеметы.

На донецком направлении оккупанты 26 раз нарушали режим "тишины". Наиболее напряженной остается ситуация в пригороде Авдеевки. Днем боевики били по позициям украинских военных из минометов, артиллерийских систем калибра 122 мм, гранатометов различных модификаций, РСЗО "Град" и стрелкового оружия, и не прекратили обстрелы с наступлением темного времени суток. Неспокойно вечером было и вблизи Луганского на Светлодарской дуге, где террористы вели огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. А неподалеку Майорска они использовали вооружение БМП и стрелковое оружие.

На луганском направлении боевики два раза открывали огонь по позициям украинских военных. Во второй половине дня оккупанты из стрелкового оружия стреляли по оборонительным укреплениям ВСУ в районе Нижнетеплого, а вечером, около 22:00, из гранатометов совершили обстрел позиций украинских военных вблизи Крымского.

Напомним, накануне боевики 26 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. На Донетчине оккупанты применяли тяжелое вооружение, в частности крупнокалиберную артиллерию и РСЗО "Град".

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".